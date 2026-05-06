Ausblick: Amprius Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Amprius Technologies wird am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,024 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Amprius Technologies noch -0,080 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll Amprius Technologies 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 25,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 128,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Amprius Technologies 11,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,054 USD, gegenüber -0,350 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 126,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 73,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at