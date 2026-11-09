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WKN DE: A3DTK4 / ISIN: US03214Q1085

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Amprius Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Amprius Technologies präsentiert am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,013 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,030 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 67,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 35,8 Millionen USD gegenüber 21,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,080 USD je Aktie, gegenüber -0,350 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 140,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 73,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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