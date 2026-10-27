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WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Amrize legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Amrize öffnet am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,03 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Amrize ein EPS von 0,980 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,83 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,44 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12,51 Milliarden USD, gegenüber 11,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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