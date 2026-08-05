Ausblick: Amrize präsentiert Quartalsergebnisse

Amrize präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,954 USD aus. Im letzten Jahr hatte Amrize einen Gewinn von 0,780 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Amrize im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,37 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,53 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,77 USD im Vergleich zu 2,14 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 12,45 Milliarden USD, gegenüber 11,82 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at