Amrize Aktie

Amrize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: Amrize stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Amrize wird am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,135 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Amrize noch ein Verlust pro Aktie von -0,160 USD in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,13 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,08 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,80 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12,39 Milliarden USD, gegenüber 11,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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