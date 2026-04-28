Amrize Aktie

Amrize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Amrize stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Amrize äußert sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,135 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Amrize noch -0,160 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,13 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,08 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,80 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,14 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,39 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 11,82 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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