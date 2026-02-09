ams-OSRAM Aktie

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: ams-OSRAM gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ams-OSRAM äußert sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,114 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,550 CHF je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 849,8 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 825,5 Millionen CHF erzielt wurde.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,198 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -7,560 CHF einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 3,30 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 3,27 Milliarden CHF erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

Analysen zu ams-OSRAM AG

06.02.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
04.02.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
01.12.25 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ams-OSRAM Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 8,96 0,34% ams-OSRAM AG

