ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: ams-OSRAM gewährt Anlegern Blick in die Bücher
ams-OSRAM äußert sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,114 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,550 CHF je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 849,8 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 825,5 Millionen CHF erzielt wurde.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,198 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -7,560 CHF einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 3,30 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 3,27 Milliarden CHF erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
07:01
|Ausblick: ams-OSRAM gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Zürich: SLI legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.02.26
|SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.02.26
|SLI aktuell: SLI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
05.02.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
04.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
04.02.26
|SLI aktuell: SLI nachmittags in Grün (finanzen.at)
Analysen zu ams-OSRAM AG
|06.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.04.21
|ams-OSRAM Outperform
|Credit Suisse Group
|12.02.20
|ams-OSRAM verkaufen
|Credit Suisse Group
|24.07.19
|ams-OSRAM verkaufen
|Credit Suisse Group
|08.01.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|8,96
|0,34%