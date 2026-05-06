ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: ams-OSRAM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ams-OSRAM wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,391 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,790 CHF je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 791,0 Millionen EUR für ams-OSRAM, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 775,8 Millionen CHF erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,625 EUR im Vergleich zu -1,230 CHF im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 3,13 Milliarden EUR, gegenüber 3,11 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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