Ausblick: ams-OSRAM präsentiert Quartalsergebnisse

ams-OSRAM stellt am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass ams-OSRAM im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,037 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,260 CHF je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 838,0 Millionen EUR betragen, verglichen mit 797,7 Millionen CHF im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,952 EUR je Aktie, gegenüber -1,230 CHF je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,23 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 3,11 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net