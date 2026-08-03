Ausblick: ams-OSRAM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ams-OSRAM lädt am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,187 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ams-OSRAM noch 0,010 CHF je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 788,6 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 726,4 Millionen CHF im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,928 EUR, gegenüber -1,230 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 3,20 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,11 Milliarden CHF generiert wurden.

Redaktion finanzen.at