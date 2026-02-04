Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Amtech Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Amtech Systems lädt am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,070 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Amtech Systems noch 0,020 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 22,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 19,0 Millionen USD gegenüber 24,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,420 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -2,120 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 80,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 79,4 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amtech Systems Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
04.02.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
04.02.26
|Ausblick: Amtech Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Amtech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amtech Systems von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite nachmittags steigen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)