Ausblick: Amtech Systems informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amtech Systems lädt am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,070 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Amtech Systems noch 0,020 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 22,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 19,0 Millionen USD gegenüber 24,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,420 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -2,120 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 80,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 79,4 Millionen USD im Vorjahr.

