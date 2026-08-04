Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|
04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Amtech Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Amtech Systems wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,100 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Amtech Systems ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Amtech Systems 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 21,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Amtech Systems 19,6 Millionen USD umsetzen können.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,320 USD, wohingegen im Vorjahr noch -2,120 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 83,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 79,4 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amtech Systems Inc.
Analysen zu Amtech Systems Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Amtech Systems Inc.
|13,60
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen überwiegend in Rot
Die Börsen in Fernost tendieren am Dienstag mehrheitlich tiefer.