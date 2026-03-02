Ausblick: Amylyx Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor

Amylyx Pharmaceuticals lässt sich am 03.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Amylyx Pharmaceuticals die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,353 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Amylyx Pharmaceuticals nach den Prognosen von 8 Analysten -0,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 92,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren -0,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,548 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -4,430 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 87,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at