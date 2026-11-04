Ausblick: Amylyx Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Amylyx Pharmaceuticals lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,381 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 0,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,496 USD im Vergleich zu -1,530 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net