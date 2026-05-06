Ausblick: Amylyx Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Amylyx Pharmaceuticals äußert sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,338 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,420 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Amylyx Pharmaceuticals nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,365 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,530 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 0,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at