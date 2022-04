Ausblick: An Hui Shan Ying Paper Industry stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

An Hui Shan Ying Paper Industry gibt am 07.04.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,100 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte An Hui Shan Ying Paper Industry 0,090 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 38,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,93 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 10,98 Milliarden CNY aus.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,383 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,300 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 33,51 Milliarden CNY, gegenüber 24,97 Milliarden CNY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at