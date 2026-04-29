ANA HOLDINGS Aktie
WKN DE: A1T7NG / ISIN: US0323501009
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: ANA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ANA stellt am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,067 USD je Aktie gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 10,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,06 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,403 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,430 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 15,88 Milliarden USD, gegenüber 14,84 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ANA HOLDINGS INC (spons. ADRs)
|
29.04.26
|Ausblick: ANA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
16.04.26
|Erste Schätzungen: ANA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Santander’s Ana Botín gets back to the family business: dealmaking (Financial Times)
|
29.01.26
|Ausblick: ANA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: ANA gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu ANA HOLDINGS INC (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|ANA HOLDINGS INC (spons. ADRs)
|3,33
|-3,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.