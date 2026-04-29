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WKN DE: A1T7NG / ISIN: US0323501009

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: ANA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ANA stellt am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,067 USD je Aktie gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 10,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,06 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,403 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,430 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 15,88 Milliarden USD, gegenüber 14,84 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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