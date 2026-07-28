Ausblick: ANA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ANA wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 12,35 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ANA noch 48,84 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 643,60 Milliarden JPY – ein Plus von 17,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ANA 548,70 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 245,56 JPY, gegenüber 358,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 2.809,69 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.539,23 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at