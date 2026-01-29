Ausblick: ANA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ANA wird am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,142 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 9,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,96 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,389 USD, gegenüber 0,430 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 15,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,84 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at