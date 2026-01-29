ANA HOLDINGS Aktie

WKN: 861920 / ISIN: JP3429800000

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: ANA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ANA präsentiert in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 111,22 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 113,31 JPY je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 603,20 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei ANA für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 679,44 Milliarden JPY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 304,69 JPY, gegenüber 325,58 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 2.486,47 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.261,86 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu ANA HOLDINGS INC

Analysen zu ANA HOLDINGS INC

