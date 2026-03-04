Ausblick: Anadolu Biracilik Malt Ve Gida San legt Quartalsergebnis vor

Anadolu Biracilik Malt Ve Gida San gibt am 05.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht in seiner Schätzung von einem EPS von 0,000 USD aus. Im letzten Jahr hatte Anadolu Biracilik Malt Ve Gida San ebenfalls einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,05 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 29,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,050 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,070 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 5,55 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 7,04 Milliarden USD waren.

