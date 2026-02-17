Analog Devices Aktie
WKN: 862485 / ISIN: US0326541051
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Analog Devices stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Analog Devices präsentiert in der am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.
28 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,780 USD je Aktie erzielt worden.
27 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,12 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 28,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 31 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 10,03 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,56 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 29 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,15 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
