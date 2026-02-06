Ausblick: Anant Raj Global gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Anant Raj Global gibt am 07.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,000 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Anant Raj Global ein EPS von -0,970 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Anant Raj Global 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,00 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 791,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Anant Raj Global 112,2 Millionen INR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 12,60 INR im Vergleich zu -7,840 INR im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 9,66 Milliarden INR, gegenüber 361,0 Millionen INR im vorigen Jahr.

