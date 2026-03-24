Ausblick: Anaergia veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Anaergia wird am 25.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,005 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Anaergia noch ein Verlust pro Aktie von -0,090 CAD in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 73,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 34,1 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 59,2 Millionen CAD aus.

3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,043 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,310 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 167,7 Millionen CAD, gegenüber 111,7 Millionen CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at