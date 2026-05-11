Ausblick: Andean Precious Metals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Andean Precious Metals wird am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,430 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Andean Precious Metals noch 0,140 CAD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 169,3 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 88,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,19 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,10 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 562,9 Millionen USD, gegenüber 502,8 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at