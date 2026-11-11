Ausblick: Andersen Group A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Andersen Group A gibt am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,09 USD je Aktie gegenüber 8,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 17,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 284,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 333,6 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,87 USD, gegenüber -0,220 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 992,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 838,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net