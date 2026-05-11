Andersen Grou a Aktie
WKN DE: A41LMP / ISIN: US0338531025
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Andersen Group A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Andersen Group A gibt am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,445 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Andersen Group A ein EPS von 4,00 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 11,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 232,8 Millionen USD gegenüber 208,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 953,9 Millionen USD, gegenüber 838,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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