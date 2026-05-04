Ausblick: Andersons öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Andersons stellt am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Andersons für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,700 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,71 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,88 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,79 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 11,65 Milliarden USD, gegenüber 11,01 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at