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WKN: 920678 / ISIN: US0341641035

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Andersons öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Andersons gibt am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,590 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,68 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Andersons für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,97 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,50 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,79 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,77 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,01 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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