Andersons Aktie
WKN: 920678 / ISIN: US0341641035
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Andersons präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Andersons stellt am 17.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Andersons im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,31 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,08 Prozent auf 3,28 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Andersons noch 3,12 Milliarden USD umgesetzt.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,38 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,32 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,75 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 11,26 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
