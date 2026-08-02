Ausblick: Andersons zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Andersons wird am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass Andersons für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,14 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,28 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,42 USD je Aktie, gegenüber 2,79 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 11,98 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 11,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at