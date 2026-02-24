Andfjord Salmon AS Registered Shs Aktie

WKN DE: A2P7K9 / ISIN: NO0010829765

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Andfjord Salmon AS Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Andfjord Salmon AS Registered wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,506 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,270 NOK je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen NOK – das wäre ein Abschlag von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,291 NOK, gegenüber -1,060 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,0 Millionen NOK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 0,2 Millionen NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Andfjord Salmon AS Registered Shs

Analysen zu Andfjord Salmon AS Registered Shs

