Andfjord Salmon AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2P7K9 / ISIN: NO0010829765
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Andfjord Salmon AS Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Andfjord Salmon AS Registered wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,506 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,270 NOK je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen NOK – das wäre ein Abschlag von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen NOK umgesetzt worden waren.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,291 NOK, gegenüber -1,060 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,0 Millionen NOK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 0,2 Millionen NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
