Ausblick: Andfjord Salmon AS Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Andfjord Salmon AS Registered wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,506 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,270 NOK je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen NOK – das wäre ein Abschlag von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,291 NOK, gegenüber -1,060 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,0 Millionen NOK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 0,2 Millionen NOK generiert worden waren.

