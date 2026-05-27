Andfjord Salmon AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2P7K9 / ISIN: NO0010829765
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27.05.2026 07:01:06
Ausblick: Andfjord Salmon AS Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Andfjord Salmon AS Registered veröffentlicht am 28.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,540 NOK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,210 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Andfjord Salmon AS Registered nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen NOK umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,714 NOK, gegenüber 0,000 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 300,1 Millionen NOK, nachdem im Vorjahr 0,9 Millionen NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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