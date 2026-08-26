Andfjord Salmon AS Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2P7K9 / ISIN: NO0010829765

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26.08.2026 07:01:06

Ausblick: Andfjord Salmon AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Andfjord Salmon AS Registered wird am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Andfjord Salmon AS Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,328 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,280 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6931,82 Prozent auf 61,9 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Andfjord Salmon AS Registered noch 0,9 Millionen NOK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,299 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum -1,190 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 313,7 Millionen NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,8 Millionen NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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