Ausblick: Andfjord Salmon AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Andfjord Salmon AS Registered wird am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Andfjord Salmon AS Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,328 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,280 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6931,82 Prozent auf 61,9 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Andfjord Salmon AS Registered noch 0,9 Millionen NOK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,299 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum -1,190 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 313,7 Millionen NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,8 Millionen NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at