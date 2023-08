Ausblick: Andrew Peller informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Andrew Peller wird am 08.08.2023 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,060 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 14,29 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,070 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 99,7 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 2,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,7 Millionen CAD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,190 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,080 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 389,8 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 382,1 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at