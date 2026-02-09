Andrew Peller Aktie
WKN DE: A0LCR6 / ISIN: CA03444Q2099
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: Andrew Peller legt Quartalsergebnis vor
Andrew Peller wird am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass Andrew Peller für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,200 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 1,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 107,0 Millionen CAD gegenüber 105,4 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,490 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,230 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 389,4 Millionen CAD, gegenüber 389,6 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Andrew Peller Limited (B)
|
07:01
|Ausblick: Andrew Peller legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Andrew Peller gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Andrew Peller Limited (B)
Aktien in diesem Artikel
|Andrew Peller Limited (B)
|6,81
|-7,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.