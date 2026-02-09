Ausblick: Andrew Peller legt Quartalsergebnis vor

Andrew Peller wird am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Andrew Peller für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,200 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 1,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 107,0 Millionen CAD gegenüber 105,4 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,490 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,230 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 389,4 Millionen CAD, gegenüber 389,6 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at