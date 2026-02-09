Andrew Peller Aktie

WKN DE: A0LCR5 / ISIN: CA03444Q1000

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Andrew Peller stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Andrew Peller äußert sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,200 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Andrew Peller noch 0,180 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 1,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 107,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 105,4 Millionen CAD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,490 CAD, während im vorherigen Jahr noch 0,260 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 389,4 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 389,6 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at

