Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Bilanz ante portas
|
04.03.2026 07:14:07
Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Andritz veröffentlicht am 05.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,62 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Andritz noch 1,57 EUR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Andritz 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,36 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Andritz 2,29 Milliarden EUR umsetzen können.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,07 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,02 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 7,90 Milliarden EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 8,31 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Andritz AG
|09.02.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Andritz kaufen
|UBS AG
|04.09.25
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|05.08.25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.25
|Andritz buy
|Baader Bank
