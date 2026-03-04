Andritz Aktie

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

Bilanz ante portas 04.03.2026 07:14:07

Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Andritz präsentiert demnächst die Bilanzzahlen zum jüngst beendeten Jahresviertel. Das sehen Analysten voraus.

Andritz veröffentlicht am 05.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,62 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Andritz noch 1,57 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Andritz 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,36 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Andritz 2,29 Milliarden EUR umsetzen können.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,07 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,02 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 7,90 Milliarden EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 8,31 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

Andritz-Aktie stabil: Investition in Turbogeneratoren-Bau

Bildquelle: Andritz AG

Nachrichten zu Andritz AG

Analysen zu Andritz AG

09.02.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
09.02.26 Andritz kaufen UBS AG
04.09.25 Andritz kaufen Erste Group Bank
05.08.25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
30.04.25 Andritz buy Baader Bank
Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 69,75 -3,66% Andritz AG

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

