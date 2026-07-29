Ausblick: Andritz legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Andritz öffnet am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,268 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 11,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,240 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,94 Prozent auf 2,23 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,24 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,05 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,48 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,90 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at