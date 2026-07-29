Ausblick: Andritz präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Andritz wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Andritz im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,05 EUR je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,89 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,95 Milliarden EUR aus.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,36 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,67 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 8,21 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 7,88 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at