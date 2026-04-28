Andritz Aktie
WKN DE: A1W8D1 / ISIN: US0345221024
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Andritz stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Andritz stellt am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,237 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Andritz noch 0,190 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,33 Prozent auf 2,08 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,22 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,05 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,56 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,90 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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