Ausblick: Andritz stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Andritz stellt am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,237 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Andritz noch 0,190 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,33 Prozent auf 2,08 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,22 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,05 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,56 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,90 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at