Ausblick: Andritz stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Andritz wird am 05.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Andritz für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,382 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,79 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 14,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,44 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,19 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,09 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 9,30 Milliarden USD, gegenüber 8,99 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at