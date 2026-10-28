Ausblick: Andritz zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Andritz lädt am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,25 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,65 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,14 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,00 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,89 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,35 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,67 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 8,27 Milliarden EUR, gegenüber 7,88 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at