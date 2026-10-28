Andritz Aktie
WKN DE: A1W8D1 / ISIN: US0345221024
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Andritz zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Andritz stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,281 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,25 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,21 Milliarden USD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 9,33 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,90 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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