Angang Steel Company Aktie
WKN DE: A0M4WV / ISIN: CNE1000001V4
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29.03.2026 07:01:06
Ausblick: Angang Steel Company verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Angang Steel Company wird am 30.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,116 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,230 HKD je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 24,62 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 27,70 Milliarden HKD erzielt wurde.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,313 CNY, gegenüber -0,820 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 95,76 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 113,03 Milliarden HKD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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