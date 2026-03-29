Ausblick: Angang Steel Company verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Angang Steel Company wird am 30.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,116 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,230 HKD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 24,62 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 27,70 Milliarden HKD erzielt wurde.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,313 CNY, gegenüber -0,820 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 95,76 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 113,03 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at