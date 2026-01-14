Ausblick: Angel Broking gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Angel Broking wird am 15.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 28,54 INR je Aktie gegenüber 31,25 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Angel Broking in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,22 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 12,36 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 12,64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 99,13 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 130,05 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 45,96 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 52,37 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at