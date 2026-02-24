Angel Oak Mortgage Aktie
WKN DE: A3CSFE / ISIN: US03464Y1082
Ausblick: Angel Oak Mortgage legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Angel Oak Mortgage wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,289 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Angel Oak Mortgage noch ein Verlust pro Aktie von -0,650 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 69,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 11,3 Millionen USD gegenüber 37,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,590 USD, gegenüber 1,17 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 41,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 101,2 Millionen USD generiert wurden.
