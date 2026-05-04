Ausblick: Angel Oak Mortgage veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Angel Oak Mortgage wird am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,311 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 64,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,870 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Angel Oak Mortgage in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 62,47 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 11,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 29,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,17 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 45,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 132,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at