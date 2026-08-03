Ausblick: Angel Oak Mortgage zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Angel Oak Mortgage gibt am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,327 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 990,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 11,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 63,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 32,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,18 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,17 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 47,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 132,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at