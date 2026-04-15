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15.04.2026 07:01:06

Ausblick: Angel One gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Angel One wird am 16.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,16 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,93 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Angel One in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,28 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 14,20 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 10,58 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,17 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 13,01 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 48,13 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 52,37 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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